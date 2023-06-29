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Найдены предположительные останки погибших при крушении батискафа «Титан»

Ведомости

«Предполагаемые человеческие останки» были обнаружены на дне в месте, откуда извлекли обломки батискафа «Титан», потерпевшего крушение 18 июня во время экспедиции к обломкам «Титаника», передает CNN со ссылкой на заявление береговой охраны США.

Уточняется, что останки были найдены «внутри обломков» батискафа, которые 28 июня доставили в порт канадского города Сент-Джонс. Сейчас морские работы завершены. Сообщалось, что на берег были доставлены носовой обтекатель батискафа, части его корпуса и хвостовой части. 

Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. 

22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.

Береговая охрана США позже сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. 23 июня стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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