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Общество

В детском лагере в Приамурье отравились 70 детей

Ведомости

Прокуратура Бурейского района Амурской области инициировала проверку по факту отравления 70 детей из детского лагеря «Белые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

Первые случаи отравления были зарегистрированы 28 июня. По данным Роспотребнадзора, были госпитализированы девять детей. Уточняется, что всего в лагере находятся 273 ребенка. Причина отравления пока не установлена. 

Свою проверку также начало региональное управление СК, в рамках которой будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований. В ходе проверки управлением Роспотребнадзора специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

Также выяснилось, что администрация лагеря не сообщала о случаях заболевания среди детей. Позже ведомство приняло решение приостановить работу лагеря. Дети были «разобщены», сейчас решается вопрос о вывозе по домам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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