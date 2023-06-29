В детском лагере в Приамурье отравились 70 детей
Прокуратура Бурейского района Амурской области инициировала проверку по факту отравления 70 детей из детского лагеря «Белые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Первые случаи отравления были зарегистрированы 28 июня. По данным Роспотребнадзора, были госпитализированы девять детей. Уточняется, что всего в лагере находятся 273 ребенка. Причина отравления пока не установлена.
Свою проверку также начало региональное управление СК, в рамках которой будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований. В ходе проверки управлением Роспотребнадзора специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.
Также выяснилось, что администрация лагеря не сообщала о случаях заболевания среди детей. Позже ведомство приняло решение приостановить работу лагеря. Дети были «разобщены», сейчас решается вопрос о вывозе по домам.