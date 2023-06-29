Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас составляет 73,4 года, показатель превысил допандемийный период. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы.
«Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 г. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года», – цитирует министра «Интерфакс». Младенческая смертность в России, по словам Мурашко, составила 4,1 промилле.
В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. Как сообщала Голикова, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а уже за I квартал текущего года этот показатель вырос до 73,31 года.
Тогда же вице-премьер отмечала снижение общего показателя смертности в стране на 22% в прошлом году. При этом, по данным вице-премьера, эта доля еще не достигла доковидного периода.