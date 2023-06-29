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Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года

Ведомости

Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас составляет 73,4 года, показатель превысил допандемийный период. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы.

«Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 г. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года», – цитирует министра «Интерфакс». Младенческая смертность в России, по словам Мурашко, составила 4,1 промилле.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. Как сообщала Голикова, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а уже за I квартал текущего года этот показатель вырос до 73,31 года.

Тогда же вице-премьер отмечала снижение общего показателя смертности в стране на 22% в прошлом году. При этом, по данным вице-премьера, эта доля еще не достигла доковидного периода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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