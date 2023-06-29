Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. Как сообщала Голикова, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а уже за I квартал текущего года этот показатель вырос до 73,31 года.