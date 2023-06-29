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Общество

При задержании подозреваемых в Подмосковье погиб полицейский

Ведомости

Один полицейский погиб, еще один получил ранение во время задержания подозреваемых в вымогательстве в городском округе Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области. 

«По данным следствия, 28 июня 2023 г. в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», – сказано в сообщении. 

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, 28 июня от местного жителя поступило заявление о том, что у него вымогают 100 000 руб. в качестве компенсации «за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи». Во время задержания один из подозреваемых был ранен, остальные доставлены в отдел полиции, пишут «РИА Новости».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь двух сотрудников полиции). В отношении 26-летнего задержанного подозреваемого проводится проверка. С места преступления изъяты пять гильз и другие предметы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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