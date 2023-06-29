При задержании подозреваемых в Подмосковье погиб полицейский

«По данным следствия, 28 июня 2023 г. в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», – сказано в сообщении.