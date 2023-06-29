При задержании подозреваемых в Подмосковье погиб полицейский
Один полицейский погиб, еще один получил ранение во время задержания подозреваемых в вымогательстве в городском округе Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.
«По данным следствия, 28 июня 2023 г. в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», – сказано в сообщении.
По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, 28 июня от местного жителя поступило заявление о том, что у него вымогают 100 000 руб. в качестве компенсации «за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи». Во время задержания один из подозреваемых был ранен, остальные доставлены в отдел полиции, пишут «РИА Новости».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь двух сотрудников полиции). В отношении 26-летнего задержанного подозреваемого проводится проверка. С места преступления изъяты пять гильз и другие предметы.