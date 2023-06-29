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Следственный комитет не установил заказчиков подрыва автомобиля Прилепина

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) не установил заказчиков подрыва автомобиля Захара Прилепина, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в теракте Александру Пермякову.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя о закрытии процесса от слушателей и СМИ. Кроме того, как уточнил следователь, ведомству пока не удалось в полном объеме установить орудие преступления.

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Пермяков обвиняется в покушении на Прилепина. Ему предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая Семеновский районный суд Нижегородской области отправил его под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что он признался в работе на украинские спецслужбы. Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб.

Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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