Следственный комитет не установил заказчиков подрыва автомобиля Прилепина
Следственный комитет России (СКР) не установил заказчиков подрыва автомобиля Захара Прилепина, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в теракте Александру Пермякову.
В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя о закрытии процесса от слушателей и СМИ. Кроме того, как уточнил следователь, ведомству пока не удалось в полном объеме установить орудие преступления.
Пермяков обвиняется в покушении на Прилепина. Ему предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая Семеновский районный суд Нижегородской области отправил его под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что он признался в работе на украинские спецслужбы. Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.