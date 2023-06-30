В Казахстане бывшую невестку Назарбаева приговорили к восьми годам колонии

В начале января 2022 г. в Казахстане прошли массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. После завершения протестов родственники и приближенные экс-президента начали уходить с должностей во власти и бизнесе. Сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».