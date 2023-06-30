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Общество

В Казахстане бывшую невестку Назарбаева приговорили к восьми годам колонии

Ведомости

В Казахстане в городе Кызылорда суд признал виновной бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды в хищении более 400 млн тенге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы и запретил в течение 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Уточняется, что наказание назначено с учетом ранее вынесенного приговора.

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В мае суд в Астане признал Сатыбалды виновной в самоуправстве и организации похищения, приговорив ее к семи годам лишения свободы. Аналогичное решение было вынесено в отношении ее водителя и телохранителя Мади Батыршаева. Суд установил, что Сатыбалды летом 2020 г. заставила бизнесмена Турсена Алагузова переписать принадлежащие ему 43,25% акций АО Galanz Bottlers на свое доверенное лицо, нанеся ему материальный ущерб на сумму более 6,5 млрд тенге (1,1 млрд руб.).

В октябре того же года Сатыбалды вместе с Батыршаевым и другим подельником Рашидом Утебековым похитила свою бывшую помощницу Мекешову А. и вынудила ее подписать договор купли-продажи 75% доли участия в ТОО MaxiBottlers.

В начале января 2022 г. в Казахстане прошли массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. После завершения протестов родственники и приближенные экс-президента начали уходить с должностей во власти и бизнесе. Сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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