В Казахстане бывшую невестку Назарбаева приговорили к восьми годам колонии
В Казахстане в городе Кызылорда суд признал виновной бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды в хищении более 400 млн тенге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы и запретил в течение 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Уточняется, что наказание назначено с учетом ранее вынесенного приговора.
В мае суд в Астане признал Сатыбалды виновной в самоуправстве и организации похищения, приговорив ее к семи годам лишения свободы. Аналогичное решение было вынесено в отношении ее водителя и телохранителя Мади Батыршаева. Суд установил, что Сатыбалды летом 2020 г. заставила бизнесмена Турсена Алагузова переписать принадлежащие ему 43,25% акций АО Galanz Bottlers на свое доверенное лицо, нанеся ему материальный ущерб на сумму более 6,5 млрд тенге (1,1 млрд руб.).
В октябре того же года Сатыбалды вместе с Батыршаевым и другим подельником Рашидом Утебековым похитила свою бывшую помощницу Мекешову А. и вынудила ее подписать договор купли-продажи 75% доли участия в ТОО MaxiBottlers.
В начале января 2022 г. в Казахстане прошли массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. После завершения протестов родственники и приближенные экс-президента начали уходить с должностей во власти и бизнесе. Сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».