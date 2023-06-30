Лавров заявил, что Москва не скрывает места нахождения эвакуированных с Украины детей
Имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Россия обращает внимание на многочисленные шумные обвинения, звучащие из Киева и от его «западных спонсоров».
«Могу только подтвердить, что наш президент неоднократно заявлял, что все дети, которые сейчас находятся на российской территории, – они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает, и если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать. Что уже делалось и делается не раз: несколько десятков детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились», – пояснил Лавров.
Украинские дети оказались в России, потому что они были в детских домах и родственников рядом не было, подчеркнул глава МИДа. «И детские дома мы действительно эвакуировали. Вместе с персоналом, воспитателями из зоны боевых действий. Мы этого не скрываем. И не надо, наверное, нашим западным коллегам даже не то чтобы из мухи делать слона, там и мухи-то никакой нет», – заявил Лавров.
Глава российского МИДа призвал западных коллег обратить внимание на положение украинских детей в Европе. По словам Лаврова, поступает много обращений от украинцев, которые уехали в Европу в качестве беженцев, о том, что органы опеки у них насильно отбирают детей. Министр добавил, что профильная парламентская комиссия будет разбираться этими вопросами.
Лавров отметил, что Россия заинтересована в сборе фактов о нарушении прав детей и готова предоставить все материалы, но «они, как правило, не находит отражения в документах секретариата ООН». Он добавил, что Россия с начала февраля приняла более 5 млн жителей Украины, из которых более 700 000 – это дети, подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками.
Министр уточнил, что из детских домов ЛНР и ДНР было эвакуировано 2000 воспитанников, около 300 из них были устроены в семьи. «Это было не усыновление, а временная предварительная опека или временное попечительство. Такая форма была избрана специально, так как могли обратиться родители», – отметил Лавров.
30 июня в Государственной думе проходит первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. В ее состав вошли 13 депутатов и 13 сенаторов. Комиссию возглавят зампред Госдумы Анна Кузнецова и зампред Совета Федерации Галина Карелова. В Госдуме отмечают, что инициированное парламентское расследование должно сформировать доказательную базу и устранить причины преступлений в отношении детей.
19 июня Верховная рада Украины опубликовала обращение к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, Верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда уточнялось, что обвинения связаны с незаконной депортацией детей с территории Украины в Россию.