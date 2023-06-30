Лавров заявил, что Москва не скрывает места нахождения эвакуированных с Украины детей

«Могу только подтвердить, что наш президент неоднократно заявлял, что все дети, которые сейчас находятся на российской территории, – они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает, и если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать. Что уже делалось и делается не раз: несколько десятков детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились», – пояснил Лавров.