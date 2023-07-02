Во Франции почти 500 человек задержаны в пятую ночь массовых протестов

Волнения в стране начались после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.