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Общество

Во Франции почти 500 человек задержаны в пятую ночь массовых протестов

Ведомости

Во Франции на пятый день протестов задержаны 486 человек, сообщает AFP. Всего количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.

«В 3.30 утра министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», – сообщило агентство.

Волнения в стране начались после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.

Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж.

Министерство внутренних дел Франции намерено направить 45 000 полицейских для подавления массовых протестов, которые переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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