Во Франции почти 500 человек задержаны в пятую ночь массовых протестов
Во Франции на пятый день протестов задержаны 486 человек, сообщает AFP. Всего количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.
«В 3.30 утра министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», – сообщило агентство.
Волнения в стране начались после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.
Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж.
Министерство внутренних дел Франции намерено направить 45 000 полицейских для подавления массовых протестов, которые переросли в беспорядки, погромы и грабежи.