Минобороны сообщило о срыве попытки атаки украинской армии у села Новоселовское

На Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению украинских военных, вооружению, военной и специальной технике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.