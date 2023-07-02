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Минобороны сообщило о срыве попытки атаки украинской армии у села Новоселовское

Ведомости

На Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению украинских военных, вооружению, военной и специальной технике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял две попытки атаковать позиции наших войск в районе поселка Новоселовское. Огнем артиллерии буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30 подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение, в результате чего боевики вынуждены были отойти на ранее занимаемые позиции», – сообщил Зыбинский.

По данным Зыбинского, в районах сел Синьковка и Каменка артиллерия сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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