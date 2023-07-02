Минобороны сообщило о срыве попытки атаки украинской армии у села Новоселовское
На Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению украинских военных, вооружению, военной и специальной технике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял две попытки атаковать позиции наших войск в районе поселка Новоселовское. Огнем артиллерии буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30 подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение, в результате чего боевики вынуждены были отойти на ранее занимаемые позиции», – сообщил Зыбинский.
По данным Зыбинского, в районах сел Синьковка и Каменка артиллерия сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.