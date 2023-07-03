СМИ сообщили о госпитализации режиссера Александра Митты
Народный артист России и кинорежиссер Александр Митта попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на источники в медицинской организации пишут «РИА Новости».
В каком именно учреждении находится Митта и в каком он состоянии, агентство не уточняет.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сын режиссера вызвал скорую, врачи предварительно диагностировали у Митты инсульт. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.
Однако сын Митты Евгений в разговоре с ТАСС опроверг информацию об ухудшении состояния его отца.
Митта родился 28 марта 1933 г. в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии, факультет режиссуры. Первым фильмом, в котором Митта выступил в роли режиссера, стал «Друг мой, Колька!» в 1961 г. Он также известен как режиссер таких фильмов, как «Гори, гори, моя звезда», «Шагал – Малевич» (2013) и др. и сериала «Граница. Таежный роман». Звание народного артиста получил в 2004 г. за большие заслуги в области искусства. Имеет и другие награды.