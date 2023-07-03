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Общество

СМИ сообщили о госпитализации режиссера Александра Митты

Ведомости

Народный артист России и кинорежиссер Александр Митта попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на источники в медицинской организации пишут «РИА Новости».

В каком именно учреждении находится Митта и в каком он состоянии, агентство не уточняет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сын режиссера вызвал скорую, врачи предварительно диагностировали у Митты инсульт. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Однако сын Митты Евгений в разговоре с ТАСС опроверг информацию об ухудшении состояния его отца.

Митта родился 28 марта 1933 г. в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии, факультет режиссуры. Первым фильмом, в котором Митта выступил в роли режиссера, стал «Друг мой, Колька!» в 1961 г. Он также известен как режиссер таких фильмов, как «Гори, гори, моя звезда», «Шагал – Малевич» (2013) и др. и сериала «Граница. Таежный роман». Звание народного артиста получил в 2004 г. за большие заслуги в области искусства. Имеет и другие награды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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