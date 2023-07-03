В Коми из-за разлива нефти возбудили уголовное дело

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что, по подсчетам ведомства, из-за прорыва нефтепровода в районе Усинская в реку Колва могло попасть 1000 куб. м. нефти. «Компания «Нобель-Ойл» информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О разливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов», – заявила Радионова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в результате происшествия экологии нанесен большой ущерб. Ведомство будет добиваться внеплановой проверки компании.