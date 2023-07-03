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Общество

В Коми из-за разлива нефти возбудили уголовное дело

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту разлива нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщили в ведомстве.

Разлив произошел на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения, нефть попала в почву и реку Колва. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды). Прокуратура ранее также начала проверку.

В СК уточнили, что следователи выехали на место происшествия, специалисты соберут образцы воды и почвы для судебных экспертиз.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что, по подсчетам ведомства, из-за прорыва нефтепровода в районе Усинская в реку Колва могло попасть 1000 куб. м. нефти. «Компания «Нобель-Ойл» информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О разливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов», – заявила Радионова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в результате происшествия экологии нанесен большой ущерб. Ведомство будет добиваться внеплановой проверки компании.

Глава республики Владимир Уйба рассказал, что сигнал о том, что промысловый трубопровод компании «Нобель-Ойл» отказал, поступил 2 июля. Он заявил, что угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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