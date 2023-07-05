Совфед утвердил запрет на работу коллекторов в новых регионах до 2026 года

Действие закона распространяется на денежные обязательства, которые возникли в период до 30 сентября 2022 г. При этом нормы закона не будут распространяться на деятельность коллекторов в отношении индивидуальных предпринимателей, а также на займы до 50 000 руб. между гражданами. Помимо этого, действие документа не будет затрагивать правоотношения, возникшие из жилищного законодательства, законодательства о водоснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, электроэнергетике и др.