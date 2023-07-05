Совфед утвердил запрет на работу коллекторов в новых регионах до 2026 года
Совет Федерации утвердил закон, согласно которому в новых регионах России до 1 января 2026 г. запрещается деятельность коллекторов по возврату просроченной задолженности физических лиц, передает ТАСС.
Действие закона распространяется на денежные обязательства, которые возникли в период до 30 сентября 2022 г. При этом нормы закона не будут распространяться на деятельность коллекторов в отношении индивидуальных предпринимателей, а также на займы до 50 000 руб. между гражданами. Помимо этого, действие документа не будет затрагивать правоотношения, возникшие из жилищного законодательства, законодательства о водоснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, электроэнергетике и др.
Документ был внесен в Госдуму 1 февраля 2023 г. правительством России. В окончательном чтении закон был принят 28 июня.
С предложением запретить работу коллекторов в новых регионах до 2026 г. изначально выступил Минюст. Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют действием переходного периода в новых регионах.