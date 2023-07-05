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Совфед утвердил запрет на работу коллекторов в новых регионах до 2026 года

Ведомости

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому в новых регионах России до 1 января 2026 г. запрещается деятельность коллекторов по возврату просроченной задолженности физических лиц, передает ТАСС. 

Действие закона распространяется на денежные обязательства, которые возникли в период до 30 сентября 2022 г. При этом нормы закона не будут распространяться на деятельность коллекторов в отношении индивидуальных предпринимателей, а также на займы до 50 000 руб. между гражданами. Помимо этого, действие документа не будет затрагивать правоотношения, возникшие из жилищного законодательства, законодательства о водоснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, электроэнергетике и др.

Документ был внесен в Госдуму 1 февраля 2023 г. правительством России. В окончательном чтении закон был принят 28 июня.

С предложением запретить работу коллекторов в новых регионах до 2026 г. изначально выступил Минюст. Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют действием переходного периода в новых регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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