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Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года

Соответствующие поправки были поддержаны комиссией по законопроектной деятельности
Яна Суринская
В Донецке обойдутся без коллекторов / Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство юстиции предложило запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Это следует из поправок к законам «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (или о коллекторской деятельности) и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – с инициативой и сопроводительными материалами к ней ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с повесткой правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которая 16 января поддержала внесение законопроекта, регулирующего этот вопрос, в Госдуму.

Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют тем, что регионы только что присоединились к России. В связи с тем что в новых регионах «действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации», Минюст и предлагает установить указанный запрет до 1 января 2026 г.

Инициативу концептуально поддержало и государственно-правовое управление (ГПУ) президента, следует из отзыва помощника главы государства – начальника ГПУ Ларисы Брычевой. «Из положений законопроекта не вполне ясно, применим ли устанавливаемый запрет к осуществлению деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, на которую закон о коллекторской деятельности не распространяется», – говорится в отзыве на проект. Но высказанное замечание не препятствует внесению инициативы в Госдуму и может быть учтено при подготовке проекта к рассмотрению во втором чтении, заключила Брычева.

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«Сейчас ведется системная законодательная работа по интеграции новых регионов в правовое поле России. Часть законов уже принята, часть находится на рассмотрении в Госдуме. Ряд инициатив только разрабатываются», – заявила руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

Ранее в правительстве рассматривались аналогичные предложения (по защите от коллекторов) для участников военной спецоперации. В частности, как отмечено в письме замминистра финансов Алексея Моисеева от 22 ноября 2022 г., ранее ведомство уже направляло позицию на проект отзыва Белого дома по поводу проекта аналогичного запрета в части взаимодействия «с должниками, участвующими в специальной военной операции, или мобилизованными» для участия в ней, а также их семьями. Инициатива была внесена в Госдуму, но зависла, не дойдя до первого чтения, еще в 2022 г. Правда, ее авторами были депутаты-коммунисты.

В данном случае, как отмечает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена, Минюст собирается оказать поддержку социально незащищенным гражданам на присоединенных территориях России: «Похожие меры действуют в отношении пенсионеров, ограничивая банки в передаче информации коллекторским агентствам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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