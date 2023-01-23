Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года

Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 годаСоответствующие поправки были поддержаны комиссией по законопроектной деятельности
Министерство юстиции предложило запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Это следует из поправок к законам «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (или о коллекторской деятельности) и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – с инициативой и сопроводительными материалами к ней ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с повесткой правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которая 16 января поддержала внесение законопроекта, регулирующего этот вопрос, в Госдуму.
Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют тем, что регионы только что присоединились к России. В связи с тем что в новых регионах «действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации», Минюст и предлагает установить указанный запрет до 1 января 2026 г.
Инициативу концептуально поддержало и государственно-правовое управление (ГПУ) президента, следует из отзыва помощника главы государства – начальника ГПУ Ларисы Брычевой. «Из положений законопроекта не вполне ясно, применим ли устанавливаемый запрет к осуществлению деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, на которую закон о коллекторской деятельности не распространяется», – говорится в отзыве на проект. Но высказанное замечание не препятствует внесению инициативы в Госдуму и может быть учтено при подготовке проекта к рассмотрению во втором чтении, заключила Брычева.
«Сейчас ведется системная законодательная работа по интеграции новых регионов в правовое поле России. Часть законов уже принята, часть находится на рассмотрении в Госдуме. Ряд инициатив только разрабатываются», – заявила руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.
Ранее в правительстве рассматривались аналогичные предложения (по защите от коллекторов) для участников военной спецоперации. В частности, как отмечено в письме замминистра финансов Алексея Моисеева от 22 ноября 2022 г., ранее ведомство уже направляло позицию на проект отзыва Белого дома по поводу проекта аналогичного запрета в части взаимодействия «с должниками, участвующими в специальной военной операции, или мобилизованными» для участия в ней, а также их семьями. Инициатива была внесена в Госдуму, но зависла, не дойдя до первого чтения, еще в 2022 г. Правда, ее авторами были депутаты-коммунисты.
В данном случае, как отмечает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена, Минюст собирается оказать поддержку социально незащищенным гражданам на присоединенных территориях России: «Похожие меры действуют в отношении пенсионеров, ограничивая банки в передаче информации коллекторским агентствам».