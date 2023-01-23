Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года

Ранее в правительстве рассматривались аналогичные предложения (по защите от коллекторов) для участников военной спецоперации. В частности, как отмечено в письме замминистра финансов Алексея Моисеева от 22 ноября 2022 г., ранее ведомство уже направляло позицию на проект отзыва Белого дома по поводу проекта аналогичного запрета в части взаимодействия «с должниками, участвующими в специальной военной операции, или мобилизованными» для участия в ней, а также их семьями. Инициатива была внесена в Госдуму, но зависла, не дойдя до первого чтения, еще в 2022 г. Правда, ее авторами были депутаты-коммунисты.