Проект о создании судов в Херсонской области внесен в Госдуму

Проект о создании судов в Херсонской области внесен в ГосдумуОтдельные законы для каждого нового региона нужны, чтобы регулировать число судов и их юрисдикцию
Главы комитетов по госстроительству в Совете Федерации и Госдуме Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также его первый заместитель Ирина Панькина внесли на рассмотрение в Госдуму законопроекты о создании судов на территории Херсонской области и отборе кадров для работы в них. Отбирать кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда на конкурсной основе будет Высшая квалификационная коллегия судей. Документ закрепляет при этом преимущество за лицами, замещавшими должности в период, когда Херсонская область была частью Украины (до 30 сентября 2022 г.).
Оговаривается, что они должны приобрести гражданство, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи в соответствии с российским законодательством. Местные судьи, которые планируют стать кандидатами на должность, должны будут представить в судебный департамент при Верховном суде (ВС) копию заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, поданного в установленном порядке в МВД.
Кто может претендовать на должность судьи?
Согласно ст. 119 Конституции на должность судьи могут претендовать: граждане, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в России. Они не должны иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в другой стране. Более того, российским судьям в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории.
В законе «О статусе судей» приводится еще ряд требований к претендентам – в частности, будущий судья не должен иметь судимостей или быть подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Кроме того, он не должен быть признан судом недееспособным, а также не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
К участию в конкурсе на вакантные должности, согласно тексту инициативы, допускаются не только действующие судьи, но и российские граждане, не являющиеся судьями. Также в проекте о создании судов в Херсоне указывается, что решение о дне начала деятельности судов примет пленум ВС после назначения на должности не менее половины от установленной численности судей соответствующего суда. До этого момента суды, действовавшие на день принятия в состав России этого региона (30 сентября 2022 г.), согласно проекту, продолжат осуществлять правосудие, но уже от имени России, а не Украины.
При этом вопросы, касающиеся создания судебных участков и определения общего числа мировых судей, настоящими проектами не определяются. Эти вопросы будут рассмотрены при внесении соответствующих предложений органами публичной власти Херсонской области.
«Для каждого региона необходим отдельный закон, потому что в каждом субъекте отдельно регламентируется количество судов и их юрисдикция»
Аналогичные законопроекты о создании судов и формировании их составов в ДНР, ЛНР и Запорожской области были внесены в Госдуму еще в начале декабря 2022 г. В настоящий момент они приняты только в первом чтении. Завершить эту работу по Херсонской области в 2022 г. не успели, пояснил один из авторов инициативы.
Президент Владимир Путин 29 ноября 2022 г. на X Всероссийском съезде судей поручил в кратчайшие сроки открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему. «Законодательство, действовавшее в ДНР и ЛНР до вступления в Россию, максимально приближено к российскому, но Запорожская и Херсонская области существовали по законам Украины, в связи с чем вопросы создания судов и регламентации их деятельности на территории данных областей, нуждались в существенной корректировке», – сказала Панькина.