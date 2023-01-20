Проект о создании судов в Херсонской области внесен в Госдуму

Кто может претендовать на должность судьи?

Согласно ст. 119 Конституции на должность судьи могут претендовать: граждане, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в России. Они не должны иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в другой стране. Более того, российским судьям в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории.

В законе «О статусе судей» приводится еще ряд требований к претендентам – в частности, будущий судья не должен иметь судимостей или быть подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Кроме того, он не должен быть признан судом недееспособным, а также не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.