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Общество

В Ярославле теплоход врезался в пирс

Ведомости

В Ярославле в момент швартовки теплоход врезался в бетонный пирс. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«При швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. В этот момент на месте находился 81 человек. По предварительным данным, три человека пострадало», – говорится в сообщении. 

Прибывшие на место происшествия спасатели развернули штаб. Сейчас на берегу Волги работают 16 сотрудников МЧС, также задействованы четыре единицы техники.

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После инцидента власти Ярославля вместе с МЧС решили ввести режим ЧС, сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов. По его словам, авария произошла в 11:30 на Тверицкой набережной. Теплоход наехал на каменное ограждения, пояснил мэр. 

В результате происшествия было госпитализировано семь человек. Всего за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. В департаменте здравоохранения Ярославской области уточнили, что в больницу доставили одного пострадавшего. Еще двоих госпитализированных отпустили на амбулаторное лечение. 

Кроме того, стоит вопрос о госпитализации двух детей, сейчас врачи осматривают их. Еще два ребенка получили медицинскую помощь после аварии в травмпункте.

ТАСС со ссылкой на региональный МЧС пишет, что с судна эвакуировали около 100 человек. Там подчеркнули, что теплоход не получил «значительных повреждений». Речной транспорт «уткнулся» в бетонный пирс носом, пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего проверку начало управление СК по Ярославской области. Там сообщили, что всего на судне в момент аварии находились 103 человека. Причина инцидента устанавливается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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