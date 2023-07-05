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Общество

Совфед одобрил запрет на вылов дельфинов и белух в культурно-просветительских целях

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о запрете на вылов в учебных и культурно-просветительских целях морских млекопитающих, к которым относятся, например, дельфины, косатки и белухи.

Законопроект, внесенный еще в 2021 г. группой депутатов во главе со Светланой Бессараб, вносит поправки в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Как отмечается в документе, вылов таких животных в культурно-просветительских целях будет разрешаться только при получении разрешения от правительственной комиссии.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Как отмечали авторы инициативы, введение такого запрета не затрагивает пополнение дельфинариев и морских цирков животными, уже рожденными в неволе. 

Ранее по теме: Из ЕАЭС запретили вывоз китов и дельфинов

Необходимость принятия этого закона, говорится в пояснительной записке, возникла после получившей широкий резонанс истории с возникновением «китовой тюрьмы» в 2018 г. Тогда было выловлено в Охотском море около сотни белух и касаток для продажи в КНР. 11 касаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. После того как выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона, были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 г. животных освободили, а вылов белух и касаток приостановили. В 2021 г. в России был введен запрет на промышленный вылов китообразных.

Ранее в конце июня коллегия Евразийской экономической комиссии запретила вывоз с таможенной территории ЕАЭС некоторых видов млекопитающих отряда китообразных во избежание повторения истории с «китовой тюрьмой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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