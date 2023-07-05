Совфед одобрил запрет на вылов дельфинов и белух в культурно-просветительских целях

Необходимость принятия этого закона, говорится в пояснительной записке, возникла после получившей широкий резонанс истории с возникновением «китовой тюрьмы» в 2018 г. Тогда было выловлено в Охотском море около сотни белух и касаток для продажи в КНР. 11 касаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. После того как выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона, были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 г. животных освободили, а вылов белух и касаток приостановили. В 2021 г. в России был введен запрет на промышленный вылов китообразных.