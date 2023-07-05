Совфед одобрил запрет на вылов дельфинов и белух в культурно-просветительских целях
Совет Федерации одобрил закон о запрете на вылов в учебных и культурно-просветительских целях морских млекопитающих, к которым относятся, например, дельфины, косатки и белухи.
Законопроект, внесенный еще в 2021 г. группой депутатов во главе со Светланой Бессараб, вносит поправки в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Как отмечается в документе, вылов таких животных в культурно-просветительских целях будет разрешаться только при получении разрешения от правительственной комиссии.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.
Как отмечали авторы инициативы, введение такого запрета не затрагивает пополнение дельфинариев и морских цирков животными, уже рожденными в неволе.
Необходимость принятия этого закона, говорится в пояснительной записке, возникла после получившей широкий резонанс истории с возникновением «китовой тюрьмы» в 2018 г. Тогда было выловлено в Охотском море около сотни белух и касаток для продажи в КНР. 11 касаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. После того как выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона, были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 г. животных освободили, а вылов белух и касаток приостановили. В 2021 г. в России был введен запрет на промышленный вылов китообразных.
Ранее в конце июня коллегия Евразийской экономической комиссии запретила вывоз с таможенной территории ЕАЭС некоторых видов млекопитающих отряда китообразных во избежание повторения истории с «китовой тюрьмой».