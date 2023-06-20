Из ЕАЭС запретили вывоз китов и дельфинов

В ЕЭК пояснили, что это решение позволит не допустить повторения ситуации с возникновением «китовой тюрьмы», как это произошло в 2018 г. Тогда в Охотском море выловили около сотни косаток и белух, поместив их в вольеры бухты Средняя. История получила широкий общественный резонанс, а ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Позднее животных выпустили в море.