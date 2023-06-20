Из ЕАЭС запретили вывоз китов и дельфинов
Коллегия Евразийской экономической комиссии решила запретить вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов млекопитающих отряда китообразных, сообщается на сайте ЕЭК. Эта мера позволит избежать повторения истории с «китовой тюрьмой», произошедшей в 2018 г.
Директор департамента таможенного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян пояснил, что сейчас разрешен вывоз таких животных при получении сертификата уполномоченным органом государства-члена союза, но такой порядок не обеспечивает надлежащий контроль за сохранностью этих видов.
«Комиссия оперативно реагирует на имеющиеся вызовы и предпринимает шаги, направленные, в том числе, на охрану окружающей среды и сохранение популяции редких видов животных в странах ЕАЭС. В данном случае речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях», – рассказал он.
В ЕЭК пояснили, что это решение позволит не допустить повторения ситуации с возникновением «китовой тюрьмы», как это произошло в 2018 г. Тогда в Охотском море выловили около сотни косаток и белух, поместив их в вольеры бухты Средняя. История получила широкий общественный резонанс, а ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Позднее животных выпустили в море.
В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.