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Экономика

Из ЕАЭС запретили вывоз китов и дельфинов

Ведомости

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила запретить вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов млекопитающих отряда китообразных, сообщается на сайте ЕЭК. Эта мера позволит избежать повторения истории с «китовой тюрьмой», произошедшей в 2018 г.

Директор департамента таможенного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян пояснил, что сейчас разрешен вывоз таких животных при получении сертификата уполномоченным органом государства-члена союза, но такой порядок не обеспечивает надлежащий контроль за сохранностью этих видов.

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«Комиссия оперативно реагирует на имеющиеся вызовы и предпринимает шаги, направленные, в том числе, на охрану окружающей среды и сохранение популяции редких видов животных в странах ЕАЭС. В данном случае речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях», – рассказал он.

В ЕЭК пояснили, что это решение позволит не допустить повторения ситуации с возникновением «китовой тюрьмы», как это произошло в 2018 г. Тогда в Охотском море выловили около сотни косаток и белух, поместив их в вольеры бухты Средняя. История получила широкий общественный резонанс, а ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Позднее животных выпустили в море.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных