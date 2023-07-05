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Генпрокуратура признала нежелательной организацию The Altai Project

Ведомости

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Алтай проект» (The Altai Project). Об этом сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что организация из США «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири - 2», а управляет «Алтай проектом» гражданка Соединенных Штатов Дженнифер Кастнер.

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«Формально выступая за охрану природы, она [организация] вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», – считают в ведомстве.

По версии Генпрокуратуры, «Алтай проект» собирает пожертвования на проведение «правдивых» исследований, которые могут доказать якобы пагубное влияние газопровода, призывает к акциям протеста и неповиновения. Помимо этого организация выступает против разработки Кара-Кульского месторождения из-за якобы «негативных последствий». Однако, как отмечают в Генпрокуратуре, «при сохранении экологии» разработка месторождения поспособствует экономическому развитию Алтая.

На сайте организации сказано, что она работает с 1998 г. и защищает природные ландшафты и дикую природу, поддерживает коренные народы и традиционный образ жизни в Евразии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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