Генпрокуратура признала нежелательной организацию The Altai Project

По версии Генпрокуратуры, «Алтай проект» собирает пожертвования на проведение «правдивых» исследований, которые могут доказать якобы пагубное влияние газопровода, призывает к акциям протеста и неповиновения. Помимо этого организация выступает против разработки Кара-Кульского месторождения из-за якобы «негативных последствий». Однако, как отмечают в Генпрокуратуре, «при сохранении экологии» разработка месторождения поспособствует экономическому развитию Алтая.