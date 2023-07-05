Генпрокуратура признала нежелательной организацию The Altai Project
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Алтай проект» (The Altai Project). Об этом сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре уточнили, что организация из США «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири - 2», а управляет «Алтай проектом» гражданка Соединенных Штатов Дженнифер Кастнер.
«Формально выступая за охрану природы, она [организация] вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», – считают в ведомстве.
По версии Генпрокуратуры, «Алтай проект» собирает пожертвования на проведение «правдивых» исследований, которые могут доказать якобы пагубное влияние газопровода, призывает к акциям протеста и неповиновения. Помимо этого организация выступает против разработки Кара-Кульского месторождения из-за якобы «негативных последствий». Однако, как отмечают в Генпрокуратуре, «при сохранении экологии» разработка месторождения поспособствует экономическому развитию Алтая.
На сайте организации сказано, что она работает с 1998 г. и защищает природные ландшафты и дикую природу, поддерживает коренные народы и традиционный образ жизни в Евразии.