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Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов

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Актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет, сообщается на сайте театра имени Вахтангова.

«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», – говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти актера не называются.

После окончания Щукинского театрального училища в 1964 г. Кузнецов поступил в труппу театра Вахтангова, посвятив его сцене всю свою творческую жизнь. Как отметили в театре, всего на счету актера более 50 ролей, а в создании около десяти спектаклей он принял участие как сорежиссер. Самостоятельно Кузнецов поставил спектакли «Неосторожная актриса» и «Два часа в Париже с одним антрактом».

Среди известных его ролей в кино – роль герцога Бэкингема в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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