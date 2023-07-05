Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
Актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет, сообщается на сайте театра имени Вахтангова.
«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», – говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти актера не называются.
После окончания Щукинского театрального училища в 1964 г. Кузнецов поступил в труппу театра Вахтангова, посвятив его сцене всю свою творческую жизнь. Как отметили в театре, всего на счету актера более 50 ролей, а в создании около десяти спектаклей он принял участие как сорежиссер. Самостоятельно Кузнецов поставил спектакли «Неосторожная актриса» и «Два часа в Париже с одним антрактом».
Среди известных его ролей в кино – роль герцога Бэкингема в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и др.