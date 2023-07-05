Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов

После окончания Щукинского театрального училища в 1964 г. Кузнецов поступил в труппу театра Вахтангова, посвятив его сцене всю свою творческую жизнь. Как отметили в театре, всего на счету актера более 50 ролей, а в создании около десяти спектаклей он принял участие как сорежиссер. Самостоятельно Кузнецов поставил спектакли «Неосторожная актриса» и «Два часа в Париже с одним антрактом».