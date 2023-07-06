В Минтруде объяснили рост средней продолжительности рабочей недели дефицитом кадров

3 июля РБК со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza сообщил, что с января по март 2023 г. россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю, что является максимальным значением с IV квартала 2012 г. Годом ранее в I квартале граждане трудились около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 г. – чуть менее 38 часов.