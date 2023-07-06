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Общество

В Минтруде объяснили рост средней продолжительности рабочей недели дефицитом кадров

Ведомости

Увеличение средней продолжительности рабочей недели в России может быть связано с большим дефицитом инженерных кадров и кадров в обрабатывающей промышленности в регионах России. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», – пояснил он (цитата по ТАСС).

3 июля РБК со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza сообщил, что с января по март 2023 г. россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю, что является максимальным значением с IV квартала 2012 г. Годом ранее в I квартале граждане трудились около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 г. – чуть менее 38 часов.

В FinExpertiza объяснили рост рабочих часов за первые три месяца этого года повышением экономической вовлеченности женщин – до 37 часов 36 минут в неделю (на 27 минут больше, чем годом ранее). Эксперты, опрошенные РБК, считают, что увеличение продолжительности рабочей недели произошло из-за острой нехватки кадров и перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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