Длительность рабочей недели в России выросла до рекордных 38,5 часа
Отмечается, что за год фактическая длительной рабочей недели выросла на 15 минут. Годом ранее в тот же период сотрудники в России трудились около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 г. – чуть менее 38 часов. Меньше всего россияне работали в разгар пандемии, во II квартале 2020 г., – 31 час 37 минут, говорится в исследовании.
По данным Росстата, в I квартале 2023 г. большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю. Переработки были у 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% граждан.
В FinExpertiza отметили, что увеличение рабочих часов за первые три месяца этого года произошло за счет повышения экономической вовлеченности женщин – до 37 часов 36 минут в неделю. По сравнению с тем же периодом 2022 г. женщины стали работать на 27 минут больше. Продолжительность рабочей недели у мужчин год к году практически не изменилась. В I квартале 2023 г. она составила 39 часов 21 минуту.
Эксперты, опрошенные РБК, также отмечают, что увеличение продолжительности рабочей недели произошло из-за острой нехватки персонала и перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. Благодаря этому, по его словам, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованной продукции – в 10 раз.