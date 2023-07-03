Длительность рабочей недели в России выросла до рекордных 38,5 часа

В FinExpertiza отметили, что увеличение рабочих часов за первые три месяца этого года произошло за счет повышения экономической вовлеченности женщин – до 37 часов 36 минут в неделю. По сравнению с тем же периодом 2022 г. женщины стали работать на 27 минут больше. Продолжительность рабочей недели у мужчин год к году практически не изменилась. В I квартале 2023 г. она составила 39 часов 21 минуту.