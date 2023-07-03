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Общество

Длительность рабочей недели в России выросла до рекордных 38,5 часа

Ведомости

С января по март 2023 г. россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю, что является максимальным значением с IV квартала 2012 г., пишет РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Исследование проводилось на основе данных Росстата.

Отмечается, что за год фактическая длительной рабочей недели выросла на 15 минут. Годом ранее в тот же период сотрудники в России трудились около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 г. – чуть менее 38 часов. Меньше всего россияне работали в разгар пандемии, во II квартале 2020 г., – 31 час 37 минут, говорится в исследовании. 

По данным Росстата, в I квартале 2023 г. большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю. Переработки были у 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% граждан. 

В FinExpertiza отметили, что увеличение рабочих часов за первые три месяца этого года произошло за счет повышения экономической вовлеченности женщин – до 37 часов 36 минут в неделю. По сравнению с тем же периодом 2022 г. женщины стали работать на 27 минут больше. Продолжительность рабочей недели у мужчин год к году практически не изменилась. В I квартале 2023 г. она составила 39 часов 21 минуту.

Эксперты, опрошенные РБК, также отмечают, что увеличение продолжительности рабочей недели произошло из-за острой нехватки персонала и перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. Благодаря этому, по его словам, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованной продукции – в 10 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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