Пожар произошел в бизнес-центре на севере Москвы
Пожар произошел в четырехэтажном административном здании на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы ориентировочно в 18:35 мск. Очаг возгорания расположен на втором этаже.
По данным МЧС, в результате произошедшего семь человек были спасены, двое из них пострадали. Позже ТАСС написал, что при пожаре были спасены девять человек, из них трое обратились за медицинской помощью.
Уточняется, что здание находится по адресу 3-я улица Ямского Поля, д. 24. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в этом здании находится несколько танцевальных студий, хостел, ресторан, караоке, агентство недвижимости и др.