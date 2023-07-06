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Общество

Пожар произошел в бизнес-центре на севере Москвы

Ведомости

Пожар произошел в четырехэтажном административном здании на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Москве. 

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы ориентировочно в 18:35 мск. Очаг возгорания расположен на втором этаже. 

По данным МЧС, в результате произошедшего семь человек были спасены, двое из них пострадали. Позже ТАСС написал, что при пожаре были спасены девять человек, из них трое обратились за медицинской помощью. 

Уточняется, что здание находится по адресу 3-я улица Ямского Поля, д. 24. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в этом здании находится несколько танцевальных студий, хостел, ресторан, караоке, агентство недвижимости и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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