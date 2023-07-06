В центре Москвы загорелась крыша здания рядом с кафе «Пушкинъ» и рестораном «Турандот»
В центре Москвы загорелась крыша здания, рядом с которыми расположены кафе «Пушкинъ» и ресторан «Турандот», сейчас открытое горение ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано. Пожарные проверяют помещения», – сказано в сообщении.
Сообщение о возгорании по адресу Тверской бульвар, д. 26 поступило в МЧС в 19:56 мск. В ведомстве предупредили, что движение по четной стороне в сторону Тверского бульвара сейчас перекрыто.
Позже в пресс-службе группы Maison Dellos, которой принадлежат «Пушкинъ» и «Турандот», сообщили, что пожар произошел в соседнем с ресторанами здании. В результате никто не пострадал, пишет «РИА Новости».
На кадрах, которые публиковали очевидцы, видны черные клубы дыма и открытое пламя. В «Пушкине» агентству ТАСС сообщили, что посетителей ресторана эвакуируют, в здании могут находиться более 100 человек. Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания составляла 40 кв. м.
Ресторан русской кухни «Пушкинъ» находится по адресу Тверской бульвар, д. 26А. В смежном с ним доме по адресу Тверской бульвар, д. 26 стр. 3 расположен ресторан паназиатской кухни «Турандот». Здания, в которых расположены заведения, были построены в конце XVIII в. Кафе «Пушкинъ» работает на Тверском бульваре с 1999 г., а «Турандот» был открыт в 2005 г.