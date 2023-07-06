В центре Москвы загорелась крыша здания рядом с кафе «Пушкинъ» и рестораном «Турандот»

Ресторан русской кухни «Пушкинъ» находится по адресу Тверской бульвар, д. 26А. В смежном с ним доме по адресу Тверской бульвар, д. 26 стр. 3 расположен ресторан паназиатской кухни «Турандот». Здания, в которых расположены заведения, были построены в конце XVIII в. Кафе «Пушкинъ» работает на Тверском бульваре с 1999 г., а «Турандот» был открыт в 2005 г.