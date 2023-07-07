При столкновении двух автобусов в Нью-Йорке пострадал 81 человек
После столкновения двух автобусов в центре Нью-Йорка 81 человек получил ранения, передает CNN со ссылкой на заместителя начальника полиции Пола Хоппера.
По его словам, 63 человека нуждаются в осмотре врачей, еще 18 людям потребовалась госпитализация. Уточняется, что они получили травмы, которые не угрожают жизни.
ДТП произошло на Манхэттене при участии двухэтажного и городского автобуса. Что стало его причиной, пока неизвестно.
Сообщение о ДТП поступило в 19:17 по местному времени (02:17 мск). Оно произошло на пересечении Первой авеню и 23-й улице Манхэттена.