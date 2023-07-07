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При столкновении двух автобусов в Нью-Йорке пострадал 81 человек

Ведомости

После столкновения двух автобусов в центре Нью-Йорка 81 человек получил ранения, передает CNN со ссылкой на заместителя начальника полиции Пола Хоппера. 

По его словам, 63 человека нуждаются в осмотре врачей, еще 18 людям потребовалась госпитализация. Уточняется, что они получили травмы, которые не угрожают жизни.

ДТП произошло на Манхэттене при участии двухэтажного и городского автобуса. Что стало его причиной, пока неизвестно. 

Сообщение о ДТП поступило в 19:17 по местному времени (02:17 мск). Оно произошло на пересечении Первой авеню и 23-й улице Манхэттена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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