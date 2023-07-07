При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, еще двое пострадали. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое», – сказал собеседник агентства.
По информации агентств, взрыв произошел во время демонтажа оборудования. «Ведомости» направили запрос в «Промсинтез» и МЧС России.
Завод «Промсинтез» работает с 1997 г. Он находится в городе Чапаевск в Самарской области. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ.