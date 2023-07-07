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При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек

Ведомости

Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, еще двое пострадали. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое», – сказал собеседник агентства. 

По информации агентств, взрыв произошел во время демонтажа оборудования. «Ведомости» направили запрос в «Промсинтез» и МЧС России.

Завод «Промсинтез» работает с 1997 г. Он находится в городе Чапаевск в Самарской области.  Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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