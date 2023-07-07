Путин обсудил с членами Совбеза преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказали в Кремле.
Путин предложил обсудить в ходе совещания меры, которые Россия должна принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами.
«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», – приводит слова Путина Кремль.
Первым выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо него в совещании участвовали председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и др.
На фоне спецоперации на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России и отечественных компаний. Российские власти неоднократно указывали на нелегитимность санкций и говорили об угрозе из-за введенных ограничений для мировой экономики. В ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял, что западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.