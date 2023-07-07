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Путин обсудил с членами Совбеза преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказали в Кремле.

Путин предложил обсудить в ходе совещания меры, которые Россия должна принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами.

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», – приводит слова Путина Кремль.

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Первым выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо него в совещании участвовали председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и др.

На фоне спецоперации на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России и отечественных компаний. Российские власти неоднократно указывали на нелегитимность санкций и говорили об угрозе из-за введенных ограничений для мировой экономики. В ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял, что западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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