В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3500 квадратных метров
В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3500 кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Огонь загорелся в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. Сообщение о пожаре поступило в 03:53, добавили в МЧС. Причины пожара не уточняются. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет. К тушению привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава.
ТАСС со ссылкой на МЧС России пишет, что из здания эвакуировали семь человек. Там добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
В 07:04 пожарные локализовали огонь.
Согласно данным «Яндекс.Карт», в здании по этому адресу находятся отделения МФЦ и межрайонной инспекции ФНС. Кроме того, в здании расположены несколько типографий, автосервис, бизнес-центр, магазины строительных материалов, мебели, лакокрасочных материалов и др.