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В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3500 квадратных метров

Ведомости

В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3500 кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь загорелся в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. Сообщение о пожаре поступило в 03:53, добавили в МЧС. Причины пожара не уточняются. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет. К тушению привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава.

ТАСС со ссылкой на МЧС России пишет, что из здания эвакуировали семь человек. Там добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В 07:04 пожарные локализовали огонь. 

Согласно данным «Яндекс.Карт», в здании по этому адресу находятся отделения МФЦ и межрайонной инспекции ФНС. Кроме того, в здании расположены несколько типографий, автосервис, бизнес-центр, магазины строительных материалов, мебели, лакокрасочных материалов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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