В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3500 квадратных метров

Огонь загорелся в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. Сообщение о пожаре поступило в 03:53, добавили в МЧС. Причины пожара не уточняются. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет. К тушению привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава.