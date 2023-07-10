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Общество

ФСБ задержала сотрудников клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали руководителей и работников частной клиники, выдававших гражданам Украины фиктивные справки-приглашения, по которым для прохождения лечения в Московскую область въехали 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», – сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).

Уточняется, что на самом деле эти граждане Украины не нуждались в лечении или обследовании. Справки-приглашения они использовали для постановки на миграционный учет в Московской области.

Сколько человек было задержано – в сообщении ФСБ не сказано. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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