ФСБ задержала сотрудников клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

Сколько человек было задержано – в сообщении ФСБ не сказано. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.