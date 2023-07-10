ФСБ задержала сотрудников клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Сотрудники ФСБ задержали руководителей и работников частной клиники, выдававших гражданам Украины фиктивные справки-приглашения, по которым для прохождения лечения в Московскую область въехали 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», – сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).
Уточняется, что на самом деле эти граждане Украины не нуждались в лечении или обследовании. Справки-приглашения они использовали для постановки на миграционный учет в Московской области.
Сколько человек было задержано – в сообщении ФСБ не сказано. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.