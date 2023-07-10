Газета
Общество

Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях на один год, и членам их семей не потребуется получать разрешение на временное проживание для получения ВНЖ, следует из документа. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, упрощенный порядок получения ВНЖ распространяется на членов его семьи.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Также закон позволяет бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет. 

Проект закон был внесен в Госдуму еще в апреле 2022 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность России.

В мае президент подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных