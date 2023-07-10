Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны

Иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях на один год, и членам их семей не потребуется получать разрешение на временное проживание для получения ВНЖ, следует из документа. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, упрощенный порядок получения ВНЖ распространяется на членов его семьи.