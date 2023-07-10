Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях на один год, и членам их семей не потребуется получать разрешение на временное проживание для получения ВНЖ, следует из документа. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, упрощенный порядок получения ВНЖ распространяется на членов его семьи.
Также закон позволяет бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет.
Проект закон был внесен в Госдуму еще в апреле 2022 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность России.
В мае президент подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.