СМИ сообщили об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара

Telegram-канал Mash пишет, что убийство произошло утром возле спорткомплекса «Олимп». В этом месте Ржицкий обычно бегал. По данным канала, ему четыре раза выстрелили в спину. Правоохранители в качестве основной рассматривают версию, что убийство Ржицкого было заказано с Украины, уточняет Mash.