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Общество

СМИ сообщили об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара

Ведомости

В Краснодаре был убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что, по предварительной версии, неизвестный произвел несколько выстрелов в Ржицкого и скрылся. «Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», – говорит источник.

По данном факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Telegram-канал Mash пишет, что убийство произошло утром возле спорткомплекса «Олимп». В этом месте Ржицкий обычно бегал. По данным канала, ему четыре раза выстрелили в спину. Правоохранители в качестве основной рассматривают версию, что убийство Ржицкого было заказано с Украины, уточняет Mash.

Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранка. До того как Ржицкий стал работать на госслужбе, он командовал несколькими подлодками, пишут СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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