СМИ сообщили об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара
В Краснодаре был убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что, по предварительной версии, неизвестный произвел несколько выстрелов в Ржицкого и скрылся. «Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», – говорит источник.
По данном факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Telegram-канал Mash пишет, что убийство произошло утром возле спорткомплекса «Олимп». В этом месте Ржицкий обычно бегал. По данным канала, ему четыре раза выстрелили в спину. Правоохранители в качестве основной рассматривают версию, что убийство Ржицкого было заказано с Украины, уточняет Mash.
Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранка. До того как Ржицкий стал работать на госслужбе, он командовал несколькими подлодками, пишут СМИ.