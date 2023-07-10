В Подмосковье неизвестные поранили голову молодому человеку из-за цвета волос

Нападавшие скрылись. Однако одного из них – жителя Республики Коми 1999 г. р. – полиции удалось задержать. «В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Информация о случившемся поступила в дежурную часть городского УМВД 9 июля.