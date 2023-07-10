В Подмосковье неизвестные поранили голову молодому человеку из-за цвета волос
Полиция задержала одного из подозреваемых, который нанес ножевые ранения жителю Электростали из-за цвета волос. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Предварительно установлено, что между тремя парнями произошел конфликт. Один из участников ссоры нанес парню ножевые ранения. В ведомстве уточнили, что после этого пострадавшего доставили в больницу.
Нападавшие скрылись. Однако одного из них – жителя Республики Коми 1999 г. р. – полиции удалось задержать. «В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Информация о случившемся поступила в дежурную часть городского УМВД 9 июля.
В региональной прокуратуре пояснили, что конфликт произошел из-за цвета волос пострадавшего. «Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», – рассказали в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).