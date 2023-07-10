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Общество

В Подмосковье неизвестные поранили голову молодому человеку из-за цвета волос

Ведомости

Полиция задержала одного из подозреваемых, который нанес ножевые ранения жителю Электростали из-за цвета волос. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Предварительно установлено, что между тремя парнями произошел конфликт. Один из участников ссоры нанес парню ножевые ранения. В ведомстве уточнили, что после этого пострадавшего доставили в больницу.

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Нападавшие скрылись. Однако одного из них – жителя Республики Коми 1999 г. р. – полиции удалось задержать. «В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Информация о случившемся поступила в дежурную часть городского УМВД 9 июля.

В региональной прокуратуре пояснили, что конфликт произошел из-за цвета волос пострадавшего. «Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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