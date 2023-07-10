СК возбудил дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара
Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело об убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).
Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено рано утором 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Ранее об убийстве Ржицкого сообщили СМИ.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР – для «проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования». Руководитель регионального управления СК Андрей Маслов взял дело под контроль. Следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве Ржицкого.
Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До того как Ржицкий стал работать на госслужбе, он командовал несколькими подлодками, пишут СМИ.