СК возбудил дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара

В ведомстве уточнили, что уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР – для «проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования». Руководитель регионального управления СК Андрей Маслов взял дело под контроль. Следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.