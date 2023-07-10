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СК возбудил дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара

Ведомости

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело об убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено рано утором 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Ранее об убийстве Ржицкого сообщили СМИ.

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В ведомстве уточнили, что уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР – для «проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования». Руководитель регионального управления СК Андрей Маслов взял дело под контроль. Следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве Ржицкого.

Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До того как Ржицкий стал работать на госслужбе, он командовал несколькими подлодками, пишут СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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