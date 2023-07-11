Газета
Общество

В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос

Ведомости

В Обнинске Калужской области сотрудники МВД задержали еще одного фигуранта дела, подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В г. Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», – сказала она, уточнив, что был задержан житель Калужской области 1993 года рождения.

На мужчину напали 9 июля в городе Электросталь Московской области. Конфликт произошел у одного из домов на ул. Спортивная. Причиной конфликта, предварительно, мог стать цвет волос пострадавшего. По данным «Осторожно новости», у него был зеленый ирокез. Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», передает ведомство. Пострадавший был госпитализирован, ему предстоит несколько операций.

На следующий день, 10 июля, сотрудники МВД задержали первого подозреваемого. Им оказался житель республики Коми 1999 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда вреда здоровью) и ч. 2. ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных