В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос

На мужчину напали 9 июля в городе Электросталь Московской области. Конфликт произошел у одного из домов на ул. Спортивная. Причиной конфликта, предварительно, мог стать цвет волос пострадавшего. По данным «Осторожно новости», у него был зеленый ирокез. Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», передает ведомство. Пострадавший был госпитализирован, ему предстоит несколько операций.