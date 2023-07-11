В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос
В Обнинске Калужской области сотрудники МВД задержали еще одного фигуранта дела, подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В г. Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», – сказала она, уточнив, что был задержан житель Калужской области 1993 года рождения.
На мужчину напали 9 июля в городе Электросталь Московской области. Конфликт произошел у одного из домов на ул. Спортивная. Причиной конфликта, предварительно, мог стать цвет волос пострадавшего. По данным «Осторожно новости», у него был зеленый ирокез. Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», передает ведомство. Пострадавший был госпитализирован, ему предстоит несколько операций.
На следующий день, 10 июля, сотрудники МВД задержали первого подозреваемого. Им оказался житель республики Коми 1999 года рождения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда вреда здоровью) и ч. 2. ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.