В Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек
В Пермском крае идут поиски незарегистрированной группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, которая пропала на маршруте по реке Усьва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей», – сообщили в ведомстве (цит. по «РИА Новости»).
Уточняется, что группа туристов начала сплав по реке Усьва 4 июля. В воскресенье 9 июля она должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, однако до сих пор туристы на связь не вышли. Общая протяженность их маршрута «Поселок Средняя Усьва – поселок Усьва» составляет 175 км.
В разговоре с изданием «КП Пермь» руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков пояснил, что обычно сплавы по реке проводятся весной. Летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. «Главной причиной задержки может стать отсутствие воды в Усьве, из-за этого туристы вполне могли пропороть катамаран и потом продолжить путь пешком», – отметил он. По данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке по состоянию на 10 июля составлял 19 см.