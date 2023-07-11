В Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек

В разговоре с изданием «КП Пермь» руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков пояснил, что обычно сплавы по реке проводятся весной. Летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. «Главной причиной задержки может стать отсутствие воды в Усьве, из-за этого туристы вполне могли пропороть катамаран и потом продолжить путь пешком», – отметил он. По данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке по состоянию на 10 июля составлял 19 см.