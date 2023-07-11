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Общество

В Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек

Ведомости

В Пермском крае идут поиски незарегистрированной группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, которая пропала на маршруте по реке Усьва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. 

«Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей», – сообщили в ведомстве (цит. по «РИА Новости»). 

Уточняется, что группа туристов начала сплав по реке Усьва 4 июля. В воскресенье 9 июля она должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, однако до сих пор туристы на связь не вышли. Общая протяженность их маршрута «Поселок Средняя Усьва – поселок Усьва» составляет 175 км. 

В разговоре с изданием «КП Пермь» руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков пояснил, что обычно сплавы по реке проводятся весной. Летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. «Главной причиной задержки может стать отсутствие воды в Усьве, из-за этого туристы вполне могли пропороть катамаран и потом продолжить путь пешком», – отметил он. По данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке по состоянию на 10 июля составлял 19 см.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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