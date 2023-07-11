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Суд оштрафовал хостинг Dropbox за неудаление запрещенного контента

Ведомости

422-й участок мирового суда Таганского района оштрафовал файловый хостинг Dropbox Company за неудаление информации о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, передает корреспондент «Ведомостей».

Судья Тимур Вахрамеев назначил штраф в размере 2 млн руб. Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию).

Представители Dropbox в суд не явились. Из оглашенных в суде материалов следует, что Роскомнадзор неоднократно уведомлял компанию о выявленном правонарушении.

Речь идет о неудалении файлов ФБК (признана террористической организацией на территории РФ) с папкой, содержащей, как посчитали в суде, недостоверные сведения о ходе специальной военной операции и гибели мирных жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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