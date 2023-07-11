Суд оштрафовал хостинг Dropbox за неудаление запрещенного контента
422-й участок мирового суда Таганского района оштрафовал файловый хостинг Dropbox Company за неудаление информации о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, передает корреспондент «Ведомостей».
Судья Тимур Вахрамеев назначил штраф в размере 2 млн руб. Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию).
Представители Dropbox в суд не явились. Из оглашенных в суде материалов следует, что Роскомнадзор неоднократно уведомлял компанию о выявленном правонарушении.
Речь идет о неудалении файлов ФБК (признана террористической организацией на территории РФ) с папкой, содержащей, как посчитали в суде, недостоверные сведения о ходе специальной военной операции и гибели мирных жителей.