Суд оштрафовал мессенджер Discord за неудаление порно с несовершеннолетними

Из оглашенных в суде материалов следует, что Роскомнадзор составил протокол на Discord из-за неудаления 11 порно-видеороликов с несовершеннолетними. На видео изображены «вульгарные фото половых органов с малолетними», а также подобное видео девушки с собакой, отметил судья.