Суд оштрафовал мессенджер Discord за неудаление порно с несовершеннолетними
422-й участок мирового суда Таганского района оштрафовал мессенджер Discord за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент «Ведомостей».
Судья Тимур Вахрамеев назначил компании штраф в размере 6 млн руб. Discord Inc. признана виновной в правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию),
Из оглашенных в суде материалов следует, что Роскомнадзор составил протокол на Discord из-за неудаления 11 порно-видеороликов с несовершеннолетними. На видео изображены «вульгарные фото половых органов с малолетними», а также подобное видео девушки с собакой, отметил судья.
Подобные файлы должны быть удалены и модерироваться, заявил в ходе заседания юрист Илья Ходоков, представляющий интересы компании. При этом он пояснил, что Discord постоянно удаляет подобный контент.