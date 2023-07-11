В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары

Аномальная жара в Омской области наблюдается с начала июля. В Гидрометцентре России 4 июля заявили, что температура воздуха в регионе ближайшую неделю может достигать 29–33 градусов. Накануне, 10 июля, в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщили, что с 11 по 13 июля местами воздух в области прогреется до температуры более 36 градусов выше нуля.