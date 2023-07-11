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Общество

В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары

Ведомости

Власти Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары до +40 градусов. Распоряжение об этом, подписанное врио губернатора региона Виталием Хоценко, опубликовано на портале правовой информации.

«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в документе.

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Также в области установлен региональный уровень реагирования на ЧС. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Как указано в распоряжении, с 1 по 3 июля в трех муниципальных районах Омской области были зафиксированы суховеи. В эти дни температура воздуха достигала 26–35 градусов выше нуля с ветром до 7–13 м/с. Из-за погоды погибло более 100 га посевов.

Аномальная жара в Омской области наблюдается с начала июля. В Гидрометцентре России 4 июля заявили, что температура воздуха в регионе ближайшую неделю может достигать 29–33 градусов. Накануне, 10 июля, в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщили, что с 11 по 13 июля местами воздух в области прогреется до температуры более 36 градусов выше нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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