В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары
Власти Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары до +40 градусов. Распоряжение об этом, подписанное врио губернатора региона Виталием Хоценко, опубликовано на портале правовой информации.
«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в документе.
Также в области установлен региональный уровень реагирования на ЧС. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.
Как указано в распоряжении, с 1 по 3 июля в трех муниципальных районах Омской области были зафиксированы суховеи. В эти дни температура воздуха достигала 26–35 градусов выше нуля с ветром до 7–13 м/с. Из-за погоды погибло более 100 га посевов.
Аномальная жара в Омской области наблюдается с начала июля. В Гидрометцентре России 4 июля заявили, что температура воздуха в регионе ближайшую неделю может достигать 29–33 градусов. Накануне, 10 июля, в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщили, что с 11 по 13 июля местами воздух в области прогреется до температуры более 36 градусов выше нуля.