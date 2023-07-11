МВД изъяло премиальные иномарки на 200 млн рублей и вернуло их в Чечню
Следственный отдел МВД по Шалинскому району Чечни возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в марте этого года.
По версии следствия, с сентября по декабрь 2022 г. неустановленные лица под предлогом оказания услуги по продаже автомобилей взяли у жителя села Мескер-Юрт Юнадия Каимова ряд авто, в частности марок Audi, BMW, Mercedes-Benz и др. Каимов в разговоре с газетой подтвердил, что был собственников автомобилей. По его словам, машины были незаконно переоформлены, что было расценено как похищение: общий ущерб составил 199,3 млн руб.
В конце марта Заводской районный суд в Грозном вынес постановление об аресте этих машин по ходатайству следователя полиции. После этого ряд владельцев изъятых автомобилей обратились в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, а также в отдел полиции по столичному району Арбат, где заявили об изъятии транспортных средств «у добросовестных покупателей» с их последующей транспортировкой на территорию Чечни «любой ценой».
Кроме того, по версии владельцев машин, их допрашивали по делу о мошенничестве в качестве свидетелей, а сами допросы «проходили в хамской манере и с угрозой перейти из свидетеля в обвиняемого». Также в своем обращении они назвали тех, кто занимался продажей иномарок, – Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. Эти имена подтвердил и владелец автомобилей Каимов.