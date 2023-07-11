МВД изъяло премиальные иномарки на 200 млн рублей и вернуло их в Чечню

Кроме того, по версии владельцев машин, их допрашивали по делу о мошенничестве в качестве свидетелей, а сами допросы «проходили в хамской манере и с угрозой перейти из свидетеля в обвиняемого». Также в своем обращении они назвали тех, кто занимался продажей иномарок, – Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. Эти имена подтвердил и владелец автомобилей Каимов.