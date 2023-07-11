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Общество

МВД изъяло премиальные иномарки на 200 млн рублей и вернуло их в Чечню

Ведомости

У жителей некоторых регионов России изъяли купленные автомобили премиального класса по делу, которое было возбуждено в Чечне, – МВД вернуло иномарки в обратно в республику. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

Следственный отдел МВД по Шалинскому району Чечни возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в марте этого года. 

По версии следствия, с сентября по декабрь 2022 г. неустановленные лица под предлогом оказания услуги по продаже автомобилей взяли у жителя села Мескер-Юрт Юнадия Каимова ряд авто, в частности марок Audi, BMW, Mercedes-Benz и др. Каимов в разговоре с газетой подтвердил, что был собственников автомобилей. По его словам, машины были незаконно переоформлены, что было расценено как похищение: общий ущерб составил 199,3 млн руб.

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В конце марта Заводской районный суд в Грозном вынес постановление об аресте этих машин по ходатайству следователя полиции. После этого ряд владельцев изъятых автомобилей обратились в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, а также в отдел полиции по столичному району Арбат, где заявили об изъятии транспортных средств «у добросовестных покупателей» с их последующей транспортировкой на территорию Чечни «любой ценой».

Кроме того, по версии владельцев машин, их допрашивали по делу о мошенничестве в качестве свидетелей, а сами допросы «проходили в хамской манере и с угрозой перейти из свидетеля в обвиняемого». Также в своем обращении они назвали тех, кто занимался продажей иномарок, – Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. Эти имена подтвердил и владелец автомобилей Каимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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