У пассажира из Дубая во «Внуково» конфисковали часы за 19 млн рублей

Сейчас продолжается проверка. ФТС рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн руб., по второй – до двух лет и до 500 000 руб.