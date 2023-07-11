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Общество

У пассажира из Дубая во «Внуково» конфисковали часы за 19 млн рублей

Ведомости

У пассажира, прилетевшего из Дубая в московский аэропорт «Внуково», при осмотре багажа обнаружили незадекларированные наручные часы за 19 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС. 

«Внуковские таможенники обнаружили в рюкзаке пассажира, прибывшего из Дубая, наручные часы класса люкс стоимостью 19 млн руб. Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic», – сказано в сообщении. 

Таким образом молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей. При декларировании часов ему потребовалось бы заплатить 5,5 млн руб., пояснили в ФТС.  

В ведомстве рассказали, что в ходе экспертизы было установлено, что часы изготовлены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло – из сапфира. 

Сейчас продолжается проверка. ФТС рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн руб., по второй – до двух лет и до 500 000 руб. 

6 июля сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево» обнаружили у пассажирки, прилетевшей из Дубая, незадекларированные ювелирные украшения на сумму 8 млн руб. В частности, она пыталась незаконно провести в чемодане 11 ювелирных изделий – серьги, браслеты, цепочки, кольца и подвески брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari и др. При досмотре она сказала, что эти украшения ей подарили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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