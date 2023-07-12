Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне
Журналистку Елену Милашину, на которую напали в Чечне, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).
Он уточнил, что Милашину выписали из больницы, но с врачебным контролем.
Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Немова ранили ножом. Пострадавших доставили в больницу Беслана, а затем спецбортом в Москву. Telegram-канал «Новой газеты» (работа СМИ приостановлена) позже сообщил, что после нападения у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в нападении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.
Вечером 5 июля Следственный комитет сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное по пунктам ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).