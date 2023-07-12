Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне

Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Немова ранили ножом. Пострадавших доставили в больницу Беслана, а затем спецбортом в Москву. Telegram-канал «Новой газеты» (работа СМИ приостановлена) позже сообщил, что после нападения у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей.