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Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне

Ведомости

Журналистку Елену Милашину, на которую напали в Чечне, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).

Он уточнил, что Милашину выписали из больницы, но с врачебным контролем.

Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Немова ранили ножом. Пострадавших доставили в больницу Беслана, а затем спецбортом в Москву. Telegram-канал «Новой газеты» (работа СМИ приостановлена) позже сообщил, что после нападения у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в нападении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Вечером 5 июля Следственный комитет сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное по пунктам ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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