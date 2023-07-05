СК после нападения на Милашину и Немова в Чечне возбудил уголовное дело

На Милашину и Немова неизвестные совершили нападение 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Наумова ранили ножом. Вечером 4 июля в министерстве здравоохранения Северной Осетии (пострадавшие были доставлены в Беслан) их состояние оценили как средней степени тяжести.