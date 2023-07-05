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СК после нападения на Милашину и Немова в Чечне возбудил уголовное дело

Ведомости

По результатам проверки нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном вреде здоровью. Об этом сообщил Telegram-канал СК России.

«Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Волков В.Г. доложил председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

У Милашиной закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей, сообщил также Telegram-канал «Новой газеты».

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«Диагнозы: закрытая черепно-мозговой травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. Сознание ясное, состояние стабильное», – говорится в сообщении.

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На Милашину и Немова неизвестные совершили нападение 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Наумова ранили ножом. Вечером 4 июля в министерстве здравоохранения Северной Осетии (пострадавшие были доставлены в Беслан) их состояние оценили как средней степени тяжести.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад. В МВД по республике также сообщили, что проводят проверку. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в нападении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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