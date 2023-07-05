Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова проверит СК

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова проверит СКВ Чечне обвинили в инциденте западные спецслужбы
4 июля по дороге в Грозный неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в город в половине пятого утра, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева (см. врез). Немов – ее защитник, а Милашина неоднократно писала о подобных делах в республике.
Когда журналист и адвокат отъехали от аэропорта в сторону гостиницы, их такси заблокировали три автомобиля, рассказал в канале «Команда против пыток» его руководитель Сергей Бабинец. Из автомобиля вышли несколько человек в балаклавах.
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