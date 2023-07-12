Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

Писатель не давал интервью, так как опасался исказить трактовку своих работ. При этом в 2008 г. он оказался в центре скандала. Тогда чешский журнал Respect опубликовал данные о том, что в 1950 г. он якобы написал донос на американского разведчика Мирослава Дворжачека, который был осужден на 22 года. Сам Кундера опроверг эту информацию, а ряд его коллег выступили в его поддержку.