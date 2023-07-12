Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
Французско-чешский писатель Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил чешский телеканал CT24.
Кундера родился в Брно (Чехословакия) 1 апреля 1929 г. в семье музыковеда. Первым романом писателя стала «Шутка» (опубликован в 1965 г.), при этом известность он обрел после публикации сборника «Смешные любови», новеллы в котором были написаны в период с 1959 по 1968 г.
В разные годы состоял в Коммунистической партии Чехословакии, однако несколько раз был исключен из нее. Позже он заявлял, что не причисляет себя ни к каким политическим движениям. В середине 1970-х гг. Кундера переехал во Францию, где работал преподавателем в Университете Ренна. Гражданином республики он стал через шесть лет после переезда – в 1981 г.
Самой популярной работой писателя стал роман «Невыносимая легкость бытия», который был написан в 1984 г. Уже через четыре года он был экранизирован американским режиссером Филипом Кауфманом. Кундера также является автором романов «Вальс на Прощание», «Неспешность», «Бессмертие», «Торжество незначительности» и др. За свою литературную деятельность был удостоен Большой литературной премии Французской академии.
Писатель не давал интервью, так как опасался исказить трактовку своих работ. При этом в 2008 г. он оказался в центре скандала. Тогда чешский журнал Respect опубликовал данные о том, что в 1950 г. он якобы написал донос на американского разведчика Мирослава Дворжачека, который был осужден на 22 года. Сам Кундера опроверг эту информацию, а ряд его коллег выступили в его поддержку.