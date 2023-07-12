«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавре

«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавреДокумент о передаче иконы подписали патриарх Кирилл и глава Минкультуры Любимова
Икону «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева передали Троице-Сергиевой лавре, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло – надеемся, безвозвратно – то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», – сказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, его слова привела пресс-служба.
Уточняется, что документ о передаче иконы лавре был подписан патриархом и министром культуры России Ольгой Любимовой. Сама церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой прошла в Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.
Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена в московском храме для участия в торжественных богослужениях 4 июня, но 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Тогда в министерстве уточнили, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.
Решение вернуть икону РПЦ принял президент РФ Владимир Путин в мае. Еще до передачи работы Андрея Рублева Комиссия по культуре древней и средневековой Руси Научного совета Российской академии наук (РАН) «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Любимовой с просьбой не передавать икону церкви.
РПЦ, в свою очередь, тогда предложила создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом. В итоге сохранность иконы была обеспечена в полной мере.
26 июня Любимова сообщила, что после экспонирования икону могут отправить в Реставрационный центр им. Грабаря. Она отмечала, что для реставрации иконы будут привлечены специалисты центра, а также представители других ведущих институций. В самом центре подтвердили «Ведомостям», что специально оборудованное помещение для иконы уже готово, однако окончательное решение по реставрации реликвии примут на расширенном совете.
К участию в совете будут приглашены ведущие эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи, добавили в центре.