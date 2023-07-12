«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавре

Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена в московском храме для участия в торжественных богослужениях 4 июня, но 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Тогда в министерстве уточнили, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.