Госдума приняла закон о приватизации элитного жилья коррупционеров

Закон разрешает реализацию таких объектов недвижимости через аукцион. В документе отмечается, что речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе. Нормы закона будут распространены на жилье, поступившее в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу законопроекта, либо уже поступившее, но еще не переданное по договору социального найма на день вступления в силу закона.