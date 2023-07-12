Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале

«В первую очередь, я хочу поблагодарить депутатский корпус, поскольку депутаты встали на защиту Байкала, на защиту людей. Тот законопроект, который принят в первом чтении, в первую очередь, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК [Целлюлозно-бумажный комбинат], так как там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасет Байкал от тотального загрязнения», – сказал он.