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Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале

Ведомости

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил депутатов Госдумы за принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому на Байкальской природной территории будут разрешены сплошные санитарные рубки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить депутатский корпус, поскольку депутаты встали на защиту Байкала, на защиту людей. Тот законопроект, который принят в первом чтении, в первую очередь, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК [Целлюлозно-бумажный комбинат], так как там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасет Байкал от тотального загрязнения», – сказал он.

Цыденов также отметил, что принятие закона о рубках позволит создать условия для «чистого туризма», который сможет минимизировать антропогенную нагрузку на Байкал. «Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями: естественные потребности – в кустах, мусор, кострища, ломаные кусты – дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. Закон же позволяет создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены еще с 2007 г.», – добавил он.

Законопроект был принят в первом чтении накануне, 11 июля. Он был внесен в Госдуму группой из 14 депутатов и семи сенаторов 23 июня. Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». 

Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 г. по ряду оснований, в том числе при строительстве автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др. В связи с этим необходимо будет увеличить объемы мероприятий по лесовосстановлению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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