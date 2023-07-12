Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале
Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил депутатов Госдумы за принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому на Байкальской природной территории будут разрешены сплошные санитарные рубки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
«В первую очередь, я хочу поблагодарить депутатский корпус, поскольку депутаты встали на защиту Байкала, на защиту людей. Тот законопроект, который принят в первом чтении, в первую очередь, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК [Целлюлозно-бумажный комбинат], так как там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасет Байкал от тотального загрязнения», – сказал он.
Цыденов также отметил, что принятие закона о рубках позволит создать условия для «чистого туризма», который сможет минимизировать антропогенную нагрузку на Байкал. «Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями: естественные потребности – в кустах, мусор, кострища, ломаные кусты – дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. Закон же позволяет создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены еще с 2007 г.», – добавил он.
Законопроект был принят в первом чтении накануне, 11 июля. Он был внесен в Госдуму группой из 14 депутатов и семи сенаторов 23 июня. Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе».
Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 г. по ряду оснований, в том числе при строительстве автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др. В связи с этим необходимо будет увеличить объемы мероприятий по лесовосстановлению.