Газета
Общество

В Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

Ведомости

В одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обеденным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана, в результате один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УЭХК.

«14 июля в 09:13 (07:13 мск – "Ведомости") в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», – сказано в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Там пояснили, что активность обедненного урана ниже, чем у природной урановой руды. В связи с этим опасности для жителей Новоуральска нет. Причины произошедшего устанавливаются. 

УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г.

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) является побочным продуктом переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Последний используется в производстве ядерного топлива для АЭС и других реакторов. Обедненный уран же хранится на заводских площадках. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных