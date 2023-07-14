В Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

В УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Там пояснили, что активность обедненного урана ниже, чем у природной урановой руды. В связи с этим опасности для жителей Новоуральска нет. Причины произошедшего устанавливаются.