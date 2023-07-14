В Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
В одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обеденным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана, в результате один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УЭХК.
«14 июля в 09:13 (07:13 мск – "Ведомости") в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», – сказано в сообщении.
В УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Там пояснили, что активность обедненного урана ниже, чем у природной урановой руды. В связи с этим опасности для жителей Новоуральска нет. Причины произошедшего устанавливаются.
УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г.
Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) является побочным продуктом переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Последний используется в производстве ядерного топлива для АЭС и других реакторов. Обедненный уран же хранится на заводских площадках.