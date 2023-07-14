Госдума приняла закон о запрете смены пола
Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что закон защищает российских граждан и детей. Также отметил, что в США за последние 10 лет операций по смене пола стало больше в 50 раз. Такую тенденцию Володин назвал «чудовищной».
«Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо», – заявил спикер Госдумы после принятия закона.
Накануне законопроект прошел второе чтение и был одобрен с учетом поправок о том, что лица, изменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол.
Законопроект был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе с Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня.
Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.