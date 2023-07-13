Госдума во втором чтении поддержала законопроект о запрете смены пола
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о запрете смены пола, об этом сообщили в нижней палате российского парламента.
Во втором чтении законопроект был принят с поправками о том, что лица, изменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол.
На 14 июля запланировано третье чтение законопроекта.
Законопроект был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня.
Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.
Законопроект получил критический отзыв юристов и врачей, работающих с трансгендерными людьми. По мнению противников поправок, документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы.