В России смогут аннулировать брак в случае смены пола одного из супругов
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола и одобрил несколько поправок к нему, в числе которых — аннулирование брака в случае смены пола одного из супругов, пишет «РИА Новости».
Эти изменения будут внесены в ст. 16 Семейного кодекса, в которой содержатся основания для прекращения брака. Другие поправки предполагают запрет на усыновление ребенка, если человек сменил пол, и на прием лекарств, направленных на это.
При этом новые правила не будут распространяться на тех, кто сменил пол до момента принятия поправок.
Законопроект был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня. По информации «Ведомостей», законопроект может быть рассмотрен во втором чтении 13 июля.
Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.