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Общество

В России смогут аннулировать брак в случае смены пола одного из супругов

Ведомости

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола и одобрил несколько поправок к нему, в числе которых — аннулирование брака в случае смены пола одного из супругов, пишет «РИА Новости».

Эти изменения будут внесены в ст. 16 Семейного кодекса, в которой содержатся основания для прекращения брака. Другие поправки предполагают запрет на усыновление ребенка, если человек сменил пол, и на прием лекарств, направленных на это. 

При этом новые правила не будут распространяться на тех, кто сменил пол до момента принятия поправок. 

Законопроект был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня. По информации «Ведомостей», законопроект может быть рассмотрен во втором чтении 13 июля.

Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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