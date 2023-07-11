В России смогут аннулировать брак в случае смены пола одного из супругов

Согласно тексту документа, закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой ст. 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Помимо этого, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.